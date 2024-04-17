Kütahya'da Otobüste Uyuşturucu Yakalandı

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu ile yakalanan yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisindeki T.Ç. (38) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, iki parça halinde toplam 2 bin gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA