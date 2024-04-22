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Kütahya'da Zeybek Kıyafetleri Defilesi

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Kütahya'da düzenlenen 'Zeybek Güzellemeleri' adlı defilede, çeşitli tarihi dönemlere ait giysilerden esinlenerek hazırlanan zeybek kıyafetleri sergilendi. Defilede Kellepoş, Kazaziye, Pazubend, Köstek ve Desen Güzelleri olarak 5 farklı tasarım grubundan hazırlanan 30 kıyafet ve aksesuar mankenler tarafından sergilendi.

Kütahya'da düzenlenen "Zeybek Güzellemeleri" adlı defilede, çeşitli tarihi dönemlere ait giysilerden esinlenerek hazırlanan zeybek kıyafetleri sergilendi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Valilik desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen defile, "Afyon'un keçesi, Uşak'ın derisi, Kütahya'nın Zeybeği Buluşuyor" temasıyla hazırlandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Türk kültüründe yer alan kıyafetlerin tasarlanarak sunulmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Defilede kıyafetlerin çok güzel yansıtıldığını belirten Işın, "Bizim, çok müstesna bir kültürümüz var. Gerek Olgunlaşma Enstitüsü ve gerekse Halk Eğitimi Merkezleri bu kültürümüzü ayakta tutmak için büyük bir gayret göstermektedir. Defilemiz, hem kültürümüzü hem tarihimizi yansıtan giysileri gördük. Defileyi sunan arkadaşlarımız da çok güzel yansıttılar." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da aynı organizasyonu Afyonkarahisar'da yapmak istediklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsünün kurulum aşamasında olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Çok muhteşem bir koleksiyon izledik. Emek veren herkesi kutluyorum. Afyonkarahisar'da da Olgunlaşma Enstitüsünü kurmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Olgunlaşma Enstitülerinin yaptığı bu çalışmaları görünce gerçekten çok gururlandım. Zeybek kültürünün yaşatıldığı komşu ilimiz Kütahya'nın bu çalışmasını Afyon'da da sergilemek isteriz. Bunun için ekibi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ise Kütahya'nın Hitit, Firik, Roma, Bizans, Selçuklu ile özellikle Germiyan ve Osmanlı toplumlarından günümüze kuşaktan kuşağa aktarılan, maddi ve manevi kültürle harmanlanan bir şehir olduğunu söyledi.

Kurum olarak modern kültürün etkisi altında bulunmuş kültür ve sanat eserlerinin asıl halini belgelemek, gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek için gayret ettiklerini vurgulayan Telli, "Enstitü olarak uzun zamandır Kütahya Zeybek Alayı Merkezli farklı temalar üzerinde çalışmaktayız. Kütahya'nın yanı sıra Uşak ve Afyon illerinden de sorumlu bir kurum olarak Afyon'un keçesi ve Uşak'ın derisi Kütahya zeybeğinde buluşuyor. Kütahya zeybeği aksesuarlarında Afyon keçesi ve Uşak derisi adlı iki tema çalışmasını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Defilede Kellepoş, Kazaziye, Pazubend, Köstek ve Desen Güzelleri olarak 5 farklı tasarım grubundan hazırlanan 30 kıyafet ve aksesuar mankenler tarafından sergilendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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