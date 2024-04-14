Kütahya'da 417 adet tarihi obje ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 417 adet farklı dönem ve tarihlere ait tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gaybiefendi Mahallesi üzerinde yapılan uygulamada şüpheli M.S ye ait motosiklette tarihi eser objeler çıkması üzerine, şahsın ikametinde yapılan aramada, 417 adet farklı dönem ve tarihlere ait tarihi eser olabileceği değerlendirilen obje ve 1 adet el detektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.