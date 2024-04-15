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Tavşanlılı Asude Sarı Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan sağ ve sol bilek Türkiye birincisi Asude Sarı, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Bilek Güreşi Bedensel Engelliler kategorisinde altına madalya sahibi olan 16 Yaşındaki Asude Sarı, mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa şampiyonasına, Ada Stadı'ndaki ilçe Gençlik Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Başarılı sporcu Asude Sarı, "Bu sporu iki yıldır yapıyorum. Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisiyim. Milli takım maçlarına hazırlanıyorum. Mayıs ayında Slovakya'daki yapılacak bilek güreşleri Avrupa maçları için hazırlanıyorum. İlk üçe girerek kürsüde ülkemizi temsil etmek istiyorum" dedi.

Antrenörü Fatih Sam ise yapılan hazırlıklar hakkında bilgi vererek, "Bilek güreşi için Tavşanlı'mızı temsil ediyoruz. Samsun ilindeki milli takım seçmelerine katıldık. Bedensel engelliler kategorisinde Asude Sarı sporcumuz birinci oldu ve altın madalya aldı. Bu sene mayıs ayında Slovakya'da düzenlenecek olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, altın madalyalar getirir. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Durmuş Ahmet Sarı, kızını bu günlere yetiştirdiği için gurur duyduğunu ifade ederken, Asude'nin annesi de her zaman kızının yanında olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Tavşanlı Gençlik Türkiye Kütahya Spor Spor Güncel Haberler

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