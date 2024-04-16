Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Kurusıkı Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin aracında kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince tarafından Evliya Çelebi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Y. C. Ö (23) isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, kurusıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA