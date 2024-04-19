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Kütahya'da sözleşmeli nohut üretimi projesi başladı

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Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde "Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma" projesi çerçevesinde üreticilere verilen yüzde 75 hibeli nohut tohumları toprakla buluşmaya başladı.

Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde "Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma" projesi çerçevesinde üreticilere verilen yüzde 75 hibeli nohut tohumları toprakla buluşmaya başladı.

Proje çerçevesinde yüzde 75 hibe ile Eskiyüreğil köyünde 25 üreticiye 696 dekar alanda 8 bin 700 kilogram, Eynegazi köyünde 18 kişiye 334 dekar alanda 4 bin 175 kilogram olmak üzere toplamda 43 üreticiye bin 30 dekar alanda 12 bin 875 kilogram nohut tohumu ve tamamı hibe olarak 52 litre Fungusit ilacı temin edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, İl Müdür Yardımcısı Abdullah Dönmez, ilgili Şube Müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen nohut ekimi esnasında üreticilere bilgiler verilerek nohut yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Yeniay, ekimi gerçekleştiren üreticilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu dilerken, misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve üreticilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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