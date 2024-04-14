Gölcük Yaylası Ramazan Bayramı Sonrası Vatandaşların Akınına Uğradı

Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Yaylası'ndaki mesire alanına Ramazan Bayramı sonrası piknik yapmak amacıyla vatandaşlar akın etti.

Sahip olduğu krater gölü, çevresindeki karaçam ağaçları, 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, taş konak evleri ve sosyal tesisleriyle bölgenin tercih edilen mesire alanlarının başında gelen bin 450 metre rakımdaki Gölcük Yaylası, Ramazan Bayramı sonrası adeta dolup taştı.

Ramazan Bayramının bitiminin ardından hafta sonu Gölcük Yaylasında turizm patlaması yaşandı. Mesire alanına girişte araç kuyrukları görülürken, vatandaşlar aşırı kalabalıktan yer bulmakta hayli zorlandı. - KÜTAHYA