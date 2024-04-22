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Gedizli Sporcu Muhammed Keskin Avrupa İkincisi Oldu

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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki kick boks kurslarında eğitim gören Muhammed Keskin, Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu. Keskin, Türkiye'yi temsil etmek için şampiyonluğa gideceğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Merkezi bünyesinde açılan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde kick boks kurslarında eğitim gören sporculardan Muhammed Keskin Bulgaristan'ın Plovdiv kentinden düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında 94 kg ve 94+ Kg'da Avrupa ikincisi oldu.

World Cups, Continental Cups şampiyonluklarında derece almış sporcuların katıldığı müsabakalarda Muhammed Keskin, Türkiye'yi temsil etmek ağır bir yük, tecrübe ile şampiyonluğa gideceğiz dedi.

Keskin, "Gediz Kaymakamı Hakan Alkan önderliğinde başlayan Kick Boks Kurslarında Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Gediz Gençlik ve Spor işbirliği ile yetenekli Kick Bokscular, antrenörler gözetiminde yetiştirilerek geleceğin milli sporcularına yön verilmeye çalışılıyor. Bize destek veren Kick Boks Federasyon Başkanımız Salim Kayıcı'ya ve Antrenörlerimiz Duygu Doğrayan Ocak ve Selim Ocak'a teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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