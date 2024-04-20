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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, TFFHGD yönetiminde yer aldı

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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi 14. Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet İlhan Aydın, TFFHGD yönetimine seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, TFFHGD yönetiminde yer aldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi 14. Olağan Genel Kurulu 442 delegenin katılımı ile Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Kongre Salonu'nda Yapıldı.

TFFHG Derneği Kütahya Şubesinden yapılan açıklamada, "Disiplin Kurulu Üyesi Seçilme Başarısı Gösteren Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın'ı Tebrik eder görevinde başarılar dileriz. Genel Başkanlık görevine seçilen İlhan Erdem başkanımızı, yönetim, disiplin ve denetim kurul üyelerini tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz. Önceki dönemler Genel Başkanımız Dr. Abdurrahman Arıcı'ya ve kurullarda görev yapan üyelere camiamıza bu zamana kadar ki katkı destek ve hizmetleri için taşekkür ederiz" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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