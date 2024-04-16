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Kütahya'da Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Başlıyor

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Kütahya 14. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarının bu yıl 9-12 Mayıs tarihlerinde Pazartesi Pazarı Fuar Alanı'nda açılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "14. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Tarımın ve hayvancılığın yenilikçi yüzlerini sergileyecek, sektör profesyonellerini bir araya getirecek ve son teknoloji ürünlerle tanışma fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, geniş ürün yelpazesi, interaktif seminerler ve özel etkinliklerle dolu dört gün boyunca sektördeki en son gelişmeleri keşfetme şansını yakalayacaklar. 9-12 Mayıs tarihlerinde Pazartesi Pazarı Fuar Alanı'nda gerçekleşecek bu heyecan verici etkinliğe tüm halkımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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