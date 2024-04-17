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Aslanapa Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı meclis toplantısı gerçekleştirildi

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Sezai Demirci Başkanlığında Aslanapa Hükümet Konağı konferans salonunda yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 2024 yılı kesin hesap ve birlik faaliyetleri değerlendirildiği toplantıda

Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi gerçekleştirildi. Terziler köyü Muhtarı Talip Karayılan ve Saray köyü Muhtarı Veli Daşdan muhtar üye olarak seçildi.

Toplantıda Kaymakam Demirci tarafından 2024 yılında yapılması planlanan köylerin altyapı çalışmaları çerçevesinde yol, içme suyu ve kilit taşı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bütçe imkanları dahilinde köylerin diğer ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Köylere Hizmet Götürme Birliği Aslanapa Kütahya Politika Ekonomi Güncel Haberler

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