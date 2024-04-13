Kütahya'da Polis Ekipleri Tarafından Yapılan 'Bölge' Uygulamasında 133 Şahıs ve 38 Araç Kontrol Edildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan 'Bölge' uygulamasında 133 şahıs, 38 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Resmi Ekipler, Çarşı Mahalle Bekçileri ve Yaya devriyeler tarafından Vefa Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Fuatpaşa Mahallesi toplamda 5 farklı bölgede bulunan park ve bahçelerde ve vatandaşın yoğun olduğu bölgelerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada, toplam 133 şahıs ve 38 aracın GBT sorgusu ve kontrolleri yapıldı. 1 şahsın üzerinden metamfetamin olarak değerlendirilen toplam 1.03 gram narkotik madde, 1 adet payp ele geçirildi, aranan 1 şahıs yakalandı ve 2 şahsa çevreye rahatsızlık vermek suçundan Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA