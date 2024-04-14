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Çiniciler Çarşısı, Ramazan Bayramı'nda 30 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

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Kütahya'nın dünyaca ünlü çini ve porselenlerinin satışa sunulduğu Çiniciler Çarşısı'nı Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınında bulunan ve yaklaşık 23 yıldır faaliyette olan Çiniciler Çarşısı'nda, bayram tatili nedeniyle yoğunluk oluştu.

Çiniciler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul-Antalya yol güzergahındaki çarşıyı, bayram tatili boyunca yaklaşık 30 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Hem bayram nedeniyle hem de çarşı önünde bulunan lokantanın yıkılarak çarşının görünürlüğünün artmasından dolayı çarşıyı canlandırdığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Çiniciler Çarşımızda yaklaşık 260 esnafımız faaliyet göstermekte. Yine çarşımızda yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle şehir içi ve şehir dışından 30 bine yakın vatandaş çarşımızı ziyaret etti. Çarşımızın önünde bulunan restoranın kaldırılmasıyla ziyaretçilerimiz araçlarını rahatça park edebildi ve burada alışveriş hareketliliği yaşandı. Yönetim olarak çarşımızın daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hediyelik çini ve porselen satışının yapıldığı en büyük çarşı olarak Kütahya'nın değerlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

Çarşı esnaflarından Ali Kahraman da bayramda yaşanan yoğunluğun kendilerini oldukça memnun ettiğini belirtti.

Çiniciler Çarşısı'nda faaliyet gösteren çini sanatçısı Şemsettin Delen de çarşı önünde araç park yerinin açılmasıyla çarşının oldukça hareketlendiğini, çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını vurguladı.

Eskişehir'den gelerek Çiniciler Çarşısı'nda ailesiyle birlikte alışveriş yapan Hüseyin Emek, "Biz burayı çok seviyoruz. Kütahya bize yakın olduğu için gelip hem evimiz için hem de hediyelik için alışveriş yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Kütahya Sanat Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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