Küçük Musa'dan güzel haber, taburcu edildi köye döndü
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Küçük Musa'dan güzel haber, taburcu edildi köye döndü

Bingöl'de meydana gelen depremde uyurken, tavan çökmesi sonucu bacanın üzerine düşmesi sonucu yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız, Elazığ'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi, köyüne döndü.

Küçük Musa'dan güzel haber, taburcu edildi köye döndü
19.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:52

Bingöl'de meydana gelen depremde uyurken, tavan çökmesi sonucu bacanın üzerine düşmesi sonucu yaralanan 3 yaşındaki Musa Yıldız, Elazığ'daki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi, köyüne döndü. Geçici olarak AFAD tarafından kurulan çadıra yerleşen aile, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

14 Haziran Pazar günü saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde depremde Kaynarpınar köyünde Yıldız ailesinin yaşadığı evde de tavan ve baca çöktü. Çöken baca ise Kocaeli'nden kente bir hafta önce ailesiyle gelen 3 yaşındaki Musa Yıldız koltukta, uyurken üzerinde düştü. Yaralı olarak kurtarılan önce ilçe ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Musa, ardından Elazığ'a Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Yoğun Bakım bölümünde Musa'nın tedavisi tamamlandı, taburcu edildi. Ailesiyle köye dönen Musa, kurulan çadırda kalmaya başladı.

Deprem günü evde olmadığını ve kardeşiyle birlikte çalıştığını belirten 3 çocuk babası İsmail Yıldız(35), eve döndüğümde Musa'nın hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyledi.

Yıldız, "Deprem günü burada değildik zaten birader ile çalışıyorduk. Depremden sonra geldik tavan çökmüştü. Geldiğim de zaten Musa'yı götürmüşlerdi. Kanepe de uyuyormuş, sarsılma ile beraber baca düşüyor. Evdekiler hemen fark ediyor. 4-5 gün yoğun bakım süreci geçti. Dün de doktorlarımız son bir göz kontrolü yaptılar. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Oğlu Musa'nın gözünde herhangi bir görme problemi olmadığını aktaran baba Yıldız," Şuan durumu gayet iyi. Bir tane şehidimiz vardı Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, korucumuz da yine yaralı Allah şifa versin hepsine"dedi.

Musa'nın durumu şuan gayet iyi olduğunu ve kimsenin böyle bir durumla karşılaşmamasını dileyen baba Yıldız, oğlunu 10 gün sonra göz kontrolüne götüreceğini de kaydetti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

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