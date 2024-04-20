Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı: Seçim öncesi verilen prim günü sözleri tutulmadı

(ELAZIĞ)- Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen Bağ-Kur'lu esnafa seçimlerden önce verilen 7 bin 200 prim günü sözünün tutulmadığını belirterek, "Seçim sürecinde buraya gelen bakanlarımız vardı. Çalışma Bakanı buraya geldi. Sorduğumuz soruları 'inşallah, maşallah' ile geçiştirdi. Hiç kimsenin umurunda değiliz. 7 bin 200 prim günü artık bu saatten sonra hayal oldu" dedi.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası(EKKOB) Başkanı Ferhat Evsen Bağ-Kur emeklilik prim günü konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek esnafa SSK'lı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

"BAKAN İNŞALLAH İLE GEÇİŞTİRDİ"

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası(EKKOB) Başkanı Ferhat Evsen Bağ-Kur emeklilik prim günü konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirterek esnafa SSK'lı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Konuya ilişkin açıklamasında tüm girişimlerine rağmen yetkililerden olumlu sonuç alamadıklarını ifade eden Evsen şunları söyledi:

"Ülkemizde son bir yılda iki seçim yaşadık. Genel seçim ve yerel seçim. Her iki seçim sürecinde de esnaflarımızın sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Fakat geldiğimiz bu süreçte görüyoruz ki bu konularla ilgili, esnafları dikkate alan, temsilcisi olarak dile getiren insanlar olarak yetkililerden bir olumlu cevap alamadık. ve şu anda da esnaflarımıza seslenmek istiyoruz. Artık bu saatten sonra EYT ile ilgili bir beklentisi kalmasın. Herkesin bir şekilde SSK'lı sisteme geçip 3,5 senede emekli olmak için mücadelesine başlaması lazım. Çünkü EYT konusunda seçimden sonra TESK başkanımız da destekleyici açıklama yaptı. Seçim sürecinde buraya gelen bakanlarımız vardı. Çalışma Bakanı buraya geldi. Sorduğumuz soruları 'inşallah, maşallah' ile geçiştirdi. Tarım Bakanı geldi. Esnaf çiftçinin Bağ-Kur mağduriyetini söyledik. İnanın hiç kimsenin umurunda değiliz."

"MAĞDURİYETLER DEVAM EDİYOR"

Esnafların kendi kaderlerine terk edildiğini belirten Ferhat Evsen, bu konuda bir açıklama yaparak hiç bir esnafın 7 bin 200 gün beklentisinin olmaması gerektiğini söyledi. Evsen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda esnaf olarak kendi yol haritamızı çizip bir an önce 3,5 senelik SSK'lı çalışmaya geçip, bir yerde SSK'yı yatırıp emekli olmanın yollarına bakmalıyız. 7 bin 200 prim günü artık bu saatten sonra hayal oldu. Esnaflarımızdan ricam işlerine sahip çıksınlar, mücadelelerini yapsınlar. Şu andaki hayat şartları ile herkes elindeki imkanı korusa bile yeterlidir. Gelecek çok fahiş fiyatlar yaz döneminin gelmesi ile belki masraflarımız kışa göre azaldı ama, mağdur olduğumuz kira, elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki mağduriyetler devam ediyor. Esnaf temsilcileri olarak seçim dönemini gerçekten iyi atlattık ve esnafın hakkı olan destekleri aldığımızı söyleyemeyiz. Esnaflarımız bizlere hakkını helal etsin. İnanın bir esnaf temsilcisi olarak en büyük suç bizlerde. Ankara'da bizleri savunan, bu konuda hükümete gerekli baskıyı sunmayan yetkililerimizdedir."