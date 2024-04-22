Elazığ'da Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Kovancılar ilçesinde İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akkan'ın katılımıyla Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Akkan yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte meydana gelen su sorunu ve kuraklığın tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri nedeniyle Bakanlığımız yeni üretim stratejisi geliştirmektedir. Bu kapsamda, Kovancılar ilçemiz merkez ve köylerinde 174 çiftçiye, yüzde 70'i Bakanlık destekli bin 700 adet Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunacak bu proje de emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hurma fidanlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ