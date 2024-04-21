Elazığ'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen motosiklet kazasında, 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yerde inceleme yapan polis ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
Elazığ'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 35 BEU 020 plakalı motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ