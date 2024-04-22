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Elazığ'da Yöresel İş Yerinden Orcik Çalındı

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Elazığ'da bir kadının yöresel ürünler satan bir iş yerinden orcik çalması güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sahibi olayı polise bildirmedi.

Elazığ'da bir kadının yöresel ürünler satan bir iş yerinden orcik çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iki gün önce Nailbey Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı'nda bulunan yöresel işletmecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanın önünden geçen kimliği belirsiz bir kadın iş yerinde kimsenin olmadığını fark edince tekrar geri dönerek tezgahta bulunan orciği aldı. Bir süre içeriye bakan kadın iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek ürünü alıp olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibi tezgahta bir değişiklik olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kamera detaylarında bir kadının orciği alarak kayıplara karıştığını tespit etti.

Durumu polis ekiplerine bildirmeyen işletme sahibi İrfan Açıkoğlu, "Yaşanan olayda kadının belki parayı unuttuğunu ve geri getireceğini düşünmüştüm fakat geri getirmedi. Gelip bana param yok deseydi ben kendim onu ikram ederdim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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