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Elazığ'da Tehlikeli Yolculuk: İki Motorlu Kuryenin Yan Yana Seyir Halindeki Anları Kameralara Yansıdı

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Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. İki kuryenin sohbet ederek ve yapışık bir şekilde sürüş yapmaları dikkat çekti. Bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk etmesi ise görüntülendi.

Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Fırat Üniversitesi kampüsü içeresinde ve Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra, yapışık bir şekilde sürüş yapmaları da dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.

O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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