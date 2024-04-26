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Elazığ'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para veren, çeklerin takas suretiyle fiyatını düşüren ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çek ve senetler, pos cihazları, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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