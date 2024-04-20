Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Diyarbakır'dan gelen M.G'nin tarihi eserleri satacağı bilgisi üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 17 sikke, yüzük, hançer, kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İncelemeler sonucunda sikkelerin tarihi eser niteliği taşıdığı ve kılıcın etnografik eser grubunda olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Diyarbakır'dan gelen M.G'nin Elazığ'da tarihi eser satacağı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin otomobilinde arama yapıldı, 17 sikke, yüzük, hançer, kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Elazığ Müze Müdürlüğünde yapılan incelemede, sikkelerin tarihi eser niteliği taşıdığı, kılıcın da etnografik eser grubunda olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.