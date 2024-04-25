Elazığ'da Acemi Sürücünün Uyarı Yazısı

Elazığ'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı, seyir halinde ilerleyen sürücüleri tebessüm ettirdi. Acemi sürücü, aracının arkasına "Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim" şeklinde yazı asarak trafikteki diğer sürücüleri uyardı.

Elazığ'da Malatya Caddesi istikametine giden bir sürücü, kullandığı aracın arka camına yazdığı yazı ile tebessüm ettirdi. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücü, aracın arka kısmına "Çok çok acemi ve paniğim özür dilerim" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ