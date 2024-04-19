Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim İstatistikleri Toplantısı Yapıldı

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bitkisel üretim istatistikleri 2024 yılı 1. tahmin veri girişleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç başkanlığında yapılan toplantıya, müdür yardımcısı, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı. Düzenlenen toplantı ile ilin tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarını yapıp, tarımla ilgili istatistik bilgilerini zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulması sağlanması, bitkisel üretim istatistikleri 2024 yılı 1. tahminine ilişkin veri girişlerinin 'İstatistik Bilgi Sistemine Girişine İlişkin Usul ve Esaslar' doğrultusunda yapılmasının planlandığı kaydedildi. - ELAZIĞ