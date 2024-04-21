Turistik Diyarbakır Ekspresi Elazığ'da

ELAZIĞ - Diyarbakır'dan yolan çıkan 'Turistik Diyarbakır Ekspresi' Elazığ'a vardı. Yolçatı İstasyonu'nda karşılanan ve ardından tarihi Harput Mahallesi'ni gezen yolcular, büyük keyif aldı.

Önceki gün Ankara'dan yola çıkan ve dün Diyarbakır'a ulaşan 'Turistik Diyarbakır Ekspresi' bugün tekrar Ankara'ya doğru yola çıktı. Ekspresin ilk durağı ise Elazığ Yolçatı İstasyonu oldu. İstasyonunda çiçeklerle karşılanan ziyaretçiler, otobüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü. Burada folklor ekibini gösterisini izleyen misafirler, ardından musiki müzesini ziyaret ederek Kürsübaşı programına katıldı. Harput'taki tarihi mekan ve müzeleri gezen misafirler adından şehir turu attı. İstasyona dönen misafirler daha sonra yola çıktı. Elazığ'da çok güzel karşılandıklarını dile getiren yolcular, çok eğlendiklerini ifade etti.

Bugün Elazığ adına önemli bir gün olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, "Şehrimizde bugün biz Diyarbakır- Ankara turistik tren seferini ağırladık. Misafirlerimizi karşıladık ve Harput'a götürdük. Harput bizim için çok değerli. Tarihi ve kültürel varlıklarımızı gelen misafir ve turistlerimize tanıtma gayreti içerisindeyiz. Umuyoruz ki bu geziler, şehrimizi turizm destinasyonu olma noktasında önemli katkılar saklayacaktır. Çünkü artık tanıtım her şeyin önüne geçmeye başladı. Turizmde de tanıtım çok önemli bir faaliyet" dedi.

Yolculuğun mükemmel olduğunu aktaran Zuhal Ünalan, "Elazığ olmak üzere memleketimizin her yeri çok güzel. Herkesin gelip görmesi ve bu güzellikleri tatması lazım. Çok eğlenceli geçti. Her şey çok güzel, barış içerisinde hep böyle olalım" diye konuştu.

İstanbul'dan katıldığını dile getiren Zeynep Özsoy ise "Beklentimizin üzerinde bir turistik gezi oldu. Özellikle Elazığ'da çok güzel karşılandık. Açıkçası bu kadarını beklemiyorduk. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.