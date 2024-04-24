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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, kokain, esrar ve uyuşturucu nitelikte haplar ele geçirildi.

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda, satışa hazır parçalar halinde 32,97 gram metamfetamin, 11,05 gram kokain, 26,46 gram esrar, 179 uyuşturucu nitelikte hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği sanılan 20 bin 285 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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