Elazığ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sonucunda ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 7 ruhsatsız tabanca ile 34 fişek, 7 ruhsatsız pompalı tüfek ile 56 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.