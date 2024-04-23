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Elazığ'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, F.P'nin kullandığı bir otomobil ile 34 ÇAK 423 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.P'nin kullandığı 23 ADS 408 plakalı otomobil, Çayda Çıra Kavşağı'nda sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ÇAK 423 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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