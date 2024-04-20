Elazığ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 17 sikke ve 1 adet tarihi kılıç ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 17 Nisan 2024 tarihinde M.G. isimli şüpheli şahsın, aracında bulunan tarihi eserleri satmak için Diyarbakır'dan Elazığ'a geleceği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın aracında yapılan arama neticesinde muhtelif miktarda sikke, yüzük, hançer, kılıç gibi eserler ile toz esrar uyuşturucu maddesi, sentetik ecza hap, ve uyuşturucu madde içme aparatları ele geçirildi. Müze Müdürlüğü tarafından ele geçirilen malzemelerde yapılan inceleme sonucunda 17 adet sikkenin tarihi eser niteliği taşıdığı, 1 adet kılıcın etnografik eser grubunda olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahsın gözaltına alınarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedildi. - ELAZIĞ