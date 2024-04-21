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Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürürken kaza yaptı, annesi hayatını kaybetti

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Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücü kaza yaparak annesini kaybetti. Sürücü ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak annenin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürürken kaza yaptı, annesi hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da kalp krizi geçiren annesini aracıyla hastaneye götürmeye çalışan sürücü kaza yaptı. Sürücünün de yaralandığı kaza sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülnaz Ç. evde kalp krizi geçirdi. Durumu gören oğlu F.Ç., annesini aracına koyarak hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Hastaneye giderken Vali Fahribey Caddesi'nde otomobilinin kontrolünü kaybeden sürücü, refüje çıktıktan sonra yolun karşısına geçerek park halindeki bir hafif ticari araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve kalp krizi geçiren annesi, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizine bağlı hayatını kaybetti. Oğlunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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