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Elazığ'da Bilim Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları yapıldı

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Elazığ'da İl Özel İdaresi Bilim Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi. Daha sonra bilim merkezini gezen öğrencilerle, çeşitli deneyler yapıldı.

Elazığ'da İl Özel İdaresi Bilim Merkezi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

Daha sonra bilim merkezini gezen öğrencilerle, çeşitli deneyler yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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