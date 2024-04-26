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Elazığ'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve pos tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltında alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ekonomi Elazığ Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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