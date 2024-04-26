Elazığlı Sporcu Mahmut Demir Dart Ustalar Turnuvası'na Katılmaya Hak Kazandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Dart Ustalar Turnuvası'na katılan Elazığlı sporcu Mahmut Demir gösterdiği başarı sonucu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

16-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Dart Şampiyonası sonucunda sezonun en üst seviye şampiyonası olan Dart Ustalar Turnuvası'nda yarışma şansı elde eden Elazığlı sporcu Mahmut Demir, turnuvada toplam 189 puan elde ederek Elazığ'ı temsil etmek üzere milli takım seçmelerine katılmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Dart Ustalar Turnuvası'nda ilimizi temsil etmek üzere Antalya'ya giden sporcumuz Mahmut Demir turnuvada toplam 189 puan elde ederek Milli Takım seçmelerine seçildi. Sporcumuzu ve antrenörünü başarısından dolayı tebrik ederiz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ