Elazığspor, Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında küme düşen Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek, akıllar ise TPAO Batman Petrolspor- Pazarspor maçında olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Elazığspor, Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. 52 puanla grubunda ikinci olan bordo-beyazlı ekip, averaj durumu da hesaba katıldığında farklı galibiyet için sahada olacak. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Bordo-beyazlılar, Sapanca Gençlikspor karşısında kazanıp TPAO Batman Petrolspor'un, Pazarspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

21 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Çorum bölgesinden B klasman hakemi Ahmet Ecevit yönetecek. Bordo-beyazlılar 52 puanla TFF 3. Lig 2. Grup'ta 2. sırada bulunurken, Sapanca Gençlikspor da 23 puanla son basamakta. - ELAZIĞ