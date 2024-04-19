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Dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüldü

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Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Palu Kalesi'nde görüntülendi. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan keçiler, kayalık alanı tırmanırken cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri Palu Kalesi'nde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesi'nde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Elazığ Dünya Palu Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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