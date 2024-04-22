Elazığ'da Duyarlı Vatandaş Kirpiyi Kurtardı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir vatandaş, yola çıkan bir kirpiyi ezilmekten kurtardı. Motosiklet sürücüsü, kirpiyi fark ederek durdu ve karşı tarafa geçirmesine yardımcı oldu. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Elazığ'da duyarlı bir vatandaş, yola çıkan bir kirpiyi ezilmekten kurtardı.
Olay Çaydaçıra Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde karayoluna bir kirpi indi. O anda seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, kirpiyi fark etti. Motosikletinden inen sürücüsü, kirpiyi karşı tarafa geçirdi. Kirpi daha sonra gözden kaybolurken, o anlar bir vatandaş tarafından kayıt edildi. - ELAZIĞ