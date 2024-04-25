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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aylık yürütülen çalışma neticesinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 sokak satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette, 16 parça halinde 32.97 gram metamfetamin maddesi, 12 parça halinde 11.05 gram kokain maddesi, 11 parça halinde 26.46 gram esrar maddesi, 179 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 TL, ve 50 dolar nakit para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla 2'si de savcılıktan serbest bırakılırken, 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 22 şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Elazığ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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