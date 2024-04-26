Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve pos tefeciliği yaptıkları iddia ediliyor.

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyenler için pos tefeciliği yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet, 2 pos cihazı, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Operasyon Ekonomi Elazığ Tutuklama Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 26 Nisan Ateş Kuşları 52. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 9. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi belirtileri, ne anlama geliyor? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu? ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İntegral müfredattan ne zaman kaldırılacak? Yeni müfredat belli oldu mu? Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024? İNTEGRAL Müfredattan kaldırılacak mı? 12. Sınıf konusu integral kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title