Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir lisede 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen okul müdürü tutuklandı.

Olay, Elazığ'da bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kız çocuğu CİMER'e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart'ta gözaltına alınan G.C., bir gün sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken son olarak bir kızın daha şikayetçi olması üzerine G.C., yeniden ifadesi alınmak üzere polis tarafından adliyeye sevk edildi. Okul müdürü, Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.