Elazığ'da 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan şok faaliyeti esnasında sorgusu yapılan E.K.'nın, 'Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ