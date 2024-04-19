Elazığ'da 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan şok faaliyeti esnasında sorgusu yapılan E.K.'nın, 'Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ