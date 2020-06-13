Kovid-19 vakasına rastlanmayan Konya'nın Derebucak ilçesinde 30 bin maske dağıtıldı
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Kovid-19 vakasına rastlanmayan Konya'nın Derebucak ilçesinde 30 bin maske dağıtıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan sıkı tedbirler ile hiçbir vakanın görülmediği Konya'nın 6 bin nüfuslu Derebucak ilçesinde, vatandaşlara 30 bin maske dağıtıldı.

Kovid-19 vakasına rastlanmayan Konya'nın Derebucak ilçesinde 30 bin maske dağıtıldı
13.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:02

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan sıkı tedbirler ile hiçbir vakanın görülmediği Konya'nın 6 bin nüfuslu Derebucak ilçesinde, vatandaşlara 30 bin maske dağıtıldı.

Derebucak Kaymakamlığınca ilçe genelinde yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen maske ve el dezenfektanı desteği, mahalle muhtarları ve kamu görevlilerince ev ziyaretleriyle gerçekleştirildi.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin, tüm kurumlarıyla bugüne kadar olağanüstü bir mücadele sergilediğini belirterek, ulusal bazda alınan tedbir ve önlemlerin hepsinin Derebucak ilçesinde de yerel bazda tam olarak uygulandığını vurguladı.

Sıkı tedbirlerle sıfır vaka sayısı

İlçe Kaymakamlığı olarak yerel bazda uyguladıkları sıkı tedbirlere vatandaşların da büyük ölçüde uyduğunu dile getiren Doğan, Türkiye'de ilk salgının görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar Derebucak'ta herhangi bir virüs vakasına rastlanmadığının altını çizerek, Kaymakamlık olarak ilçede aldıkları ciddi tedbirler ve yürütülen çalışmalar ile bunun gerçekleştiğini aktardı.

Doğan, söz konusu süreçte seyahat sınırlamalarının getirilmesinin ardından Antalya ile olan il sınırında iki noktada 24 saat esasıyla görev yapan kolluk kuvvetleri tarafından izni olmayanların ilçeye girişine müsaade edilmediğini belirtti.

Aldıkları tedbirlerle ilçede virüsün girişine ve oluşumuna sebebiyet vermediklerine dikkati çeken Doğan, "Ancak bu durum bizi rehavete sürüklememelidir. Bugüne kadar uyguladığımız tedbirleri bugünden sonra da sürdüreceğiz." dedi.

Nüfusu 6 bin, bir seferde dağıtılan maske sayısı 30 bin

Konya İl ve Derebucak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca açık alanlarda, cadde ve sokaklarda artık maske kullanımının zorunlu hale geldiğini de hatırlatan Doğan, dar gelirli ailelere ücretsiz koruyucu maske ve el dezenfektanı desteğini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Doğan, 300 haneye, toplam 30 bin maske desteği sağladıklarını, bunun yanında el dezenfektanı da dağıttıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının her daim yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da biz koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Almış olduğumuz bu maskeler tamamen yerli ve milli üretimdir. Maskelerin üretimi Beyşehir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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