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Konya'da Ortaokul Öğrencisi Taş Atılması Sonucu Yaralandı

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Konya'nın Karatay ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okuldan çıkarak evine gittiği sırada atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da ortaokul öğrencisi bir çocuk, okuldan çıkarak evine gittiği sırada atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkıp evlerine giden bir grup ortaokul öğrencisine, henüz kimlikleri belirlenemeyen ve öğrenci oldukları belirtilen 5-6 kişilik bir grup taş attı. Atılan taşlardan biri, ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Y.E.K.'nin başına isabet ederken, taş atan gruptakiler kaçtı. Çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çocuk, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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