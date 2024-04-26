Kulu'da trafik denetimleri: 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı
Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 11 sürücü trafikten men edildi ve 28 bin lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde motosikletler trafikten men edilirken, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Konya'nın Kulu ilçesindeki denetimlerde 11 sürücü trafikten men edildi, 28 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte rahatsızlık veren sürücülere karşı işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimde 11 motosiklet trafikten men edilirken, 28 bin lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.