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Konya'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yıldırım düşmesi olarak değerlendirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi, Orhan Özgür Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde geldiği adreste apartmanın dumanlar yükselen teras katında evde kimsenin olmadığını belirledi. Kapıyı kırarak yangının çıktığı daireye giren ekipler, mutfaktaki alevleri çatıya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede, yangının yıldırım düşmesinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı, ikametgahın yaz döneminde kullanıldığı, yangında mutfak eşyalarının zarar gördüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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