Konya'da "Yapay Zeka ve İş Dünyasına Yansımaları" konulu seminer düzenlendi. Seminerde, yapay zekanın iş dünyasına getireceği fırsatlar konuşuldu.

Konya Ticaret Odası (KTO), Elektrik Mühendisleri Odası Konya Temsilciliği ve Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) işbirliği ile düzenlenen "Yapay Zeka ve İş Dünyasına Yansımaları" bilgilendirme semineri Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan KTO Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, sözlerinin başında konuşmasını yapay zeka teknolojisini kullanarak hazırladıklarını ifade etti. Başaran, "İş hayatımızda internet ve akıllı telefon gibi teknolojiler, dijital dönüşümü hızlandırmış ve iş yapma şeklimizi değiştirmiştir. Ancak yapay zeka, bu dijital dönüşümü daha da ileriye taşıyan bir sonraki daha büyük adımı temsil etmekte, deyim yerindeyse bir devrim gerçekleştirmektedir. Özellikle ifade etmeliyiz ki yapay zekanın sektörlerimizi ve işlerimizi elimizden alacağına dair oluşan yanlış algıyı düzeltmeliyiz. Bu yanlış algı, gelişen yapay zeka teknolojisinin aslında birçok fırsatı beraberinde getirdiği gerçeğini göz ardı etmektedir. Bu yenilikçi teknoloji, iş dünyasında köklü değişikliklere yol açarak verimlilik, etkinlik ve inovasyon alanlarında yeni ufuklar açacaktır. Bu teknolojiyi daha iyi kullanan işletmeler rekabet avantajı elde edecek ve sürdürülebilir başarıya ulaşacaktır. Artık günümüzde teknolojik gelişmeleri ve dönüşümleri uzaktan izleme gibi bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Dönüşüme ayak uyduramayan firmaların faaliyetlerine devam etmesinin imkansız hale geleceği bilinciyle, bunun bir zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Çok açık ifade ediyorum; yapay zeka ile entegre olmayan her sistem bu yolda mutlaka kaybedecektir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisini sadece takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu dönüşümün öncüsü olmalıyız. Konyalı firmalarımızda farkındalık oluşturmak hem de yapay zekanın getireceği yeni iş ve uzmanlık alanları ile ilgili iş gücümüze yol gösterici olmak amacıyla Konya Ticaret Odası ve KOSAM olarak bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak çağımızdaki değişimin ve yeniliğin farkındayız. Konya'nın ve ülkemizin yapay zeka ve teknolojik inovasyon yolculuğundaki yerini önemsiyoruz. Konya'nın kültürel mirasını ve yenilikçi ruhunu birleştirerek yapay zeka ile iş dünyasında yeni bir çağ başlatabileceğimize inanıyor ve hepinizin bu yolculukta bizimle birlikte olmasını umuyorum. Bu seminerin hepimize yeni fikirler ve ilham getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Konya Temsilcisi Özkan Keskin de "Bugün düzenlediğimiz seminer ile yapay zeka konusunda Konya'da bir başlangıç yapmış oluyoruz. Konya, sanayi ve tarımda ülkemizde önemli yer tutan bir şehrimizdir. Sektörlerimizde yapay zekanın kullanılmasına öncülük etmek önemlidir. Yapay zeka konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Temsilciliğimizle işbirliği içinde düzenledikleri program dolayısıyla Konya Ticaret Odası'na ve KOSAM'a teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Karaca yaptı. Düzenlen panelde Gazi Üniversitesi Yapay Zeka Merkezi Direktörü Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU "Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkileri", Anadolu Ajansı Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka "Medyada Yapay Zeka Kullanımı" ve DeepZeka Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Saadin Oyucu "Yapay Zeka ve Girişimcilikte Yeni Ufuklar" konularında sunum gerçekleştirdi. - KONYA