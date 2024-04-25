Konya'da traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yardımcı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.