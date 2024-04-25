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Konya'da traktör devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yardımcı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Güncel

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