Üye Girişi
Haberler

Konya'da otomobil refüj bariyerlerine çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil refüj bariyerlerine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak otomobil sürücüsünün uyuması gösteriliyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin refüj bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Konya Ankara Kara yolu Kulu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.K. (34) idaresindeki 07 BIT 486 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan K.T. (21) yaralanırken, otomobil hurdaya döndü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın otomobil sürücüsünün uyuması sonucu meydana geldiği iddia edilirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Konya Kulu Ulaşım Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title