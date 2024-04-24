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Konya'da U dönüşü yapmak isteyen minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

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Konya'da meydana gelen kazada U dönüşü yapmak isteyen minibüs sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da U dönüşü yapmak isteyen minibüs sürücünün hayatını kaybettiği kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Isparta-Karayolu Akyokuş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Beyşehir ilçesi istikametine seyir halinde olan Yakup Bütün idaresindeki 42 VP 898 plakalı minibüs, merkez istikametine U dönüşü yaptığı sırada Mustafa H. idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobilin çarpması sonucu yan yattı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, minibüsün altında kalan sürücü Yakup Bütün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.H. ve minibüste bulunan A.Y. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Yakup Bütün'ün cenazesi ailesine teslim edilmesinin ardından merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde defnedildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün sağ şeritte yavaşladığı, birkaç araç geçtikten sonra U dönüşü yapmak için manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen otomobilin minibüse çarptığı, savrulan minibüsün devrildiği anlar görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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