Kulu'da motosiklet denetimleri: 13 motosiklet trafikten çekildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin motosikletlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 13 motosiklet trafikten çekilirken motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri tarafından Atatürk Caddesi ve Ahmet Baran Caddesinde motosikletlere yönelik uygulama düzenledi. Yapılan uygulamada, trafik kanununa uymayan, sigortasız, ehliyetsiz, tescilsiz ve şasi kazıntısı olan 13 adet motosiklet yakalandı. Polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine ceza kesilirken motosikletler çekici ile ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine çekildi. Polis ekipleri, günün her saatinde değişik cadde ve sokaklarda bu tür motosiklet uygulamalarına devam edileceğini belirtti. - KONYA