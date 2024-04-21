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Konya'da minibüs devrildi, sürücü yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Karapınar-Emirgazi Kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. idaresindeki 42 AHM 232 plakalı Volkswagen marka minibüs yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada araç sürücüsü Ş.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.Ü.'nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vefat eden teyzesinin cenazesine katılmak üzere Kayalı Mahallesi'ne gitmekte olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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