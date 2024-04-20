Konya'da Anneannesini Öldüren Torun Tutuklandı

Konya'da anneannesinin kafasını duvara vurularak ölümüne neden olan torun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi. Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı. Yaşlı kadın tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı torun Talha Ç.'nin ise emniyetteki ifade işlemleri sırasında olayla ilgili konuşmadığı öğrenildi. Zanlı Talha Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA